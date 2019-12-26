На чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске стартует турнир спортивных пар. Соревнования пройдут на «Платинум-Арене Красноярск».

Начало показа короткой программы назначено на 16:15 по московскому времени.

В борьбу за медали вступят 12 спортивных пар со всей России. Фаворитами соревнований называют двукратных чемпионов России Евгению Тарасову и Владимира Морозова, Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, также за медали поборются участники финала Гран-при Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин и Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Также в борьбу вступят несколько пар, соревнующихся по юниорам, в том числе, победители финала ЮГП Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов и другие финалисты серии юниорского Гран-при, а также призеры прошлогоднего ЮЧМ Полина Костюкович и Дмитрий Ялин.

Отметим, не смогут принять участие в турнире спортивных пар Наталья Забияко/Александр Энберт и Ксения Столбова/Андрей Новоселов.