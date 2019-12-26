В Красноярске в рамках чемпионата России по фигурному катанию сегодня, 26 декабря, состоится показ ритм-танца.

Начало ритм-танца запланировано на 12:50 по московскому времени.

В турнире танцевальных пар примет участие 14 дуэтов. Основная борьба за победу развернется между участниками финала Гран-при в Турине — парами Александра Степанова/Иван Букин и Виктория Синицина/Никита Кацалапов. В начале декабря оба российских дуэта оказались за пределами тройки призеров.

На попадание в тройку призеров также будут претендовать несколько пар — Софья Евдокимова/Егор Базин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Софья Шевченко/Игорь Еременко, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин и другие.

Отметим, показ произвольного танца состоится на следующий день, 27 декабря.