Российская фигуристка Анна Щербакова перед открытой тренировкой чемпионата России прокомментировала своё первое появление на «Кристалл арене», на которой пройдёт первенство России по фигурному катанию.

По словам Щербаковой, она на данный момент успела только лишь осмотреть тренировочную площадку. Также фигуристка сказала, что в Красноярске очень низкая температура. «Мы пока только тренировочную арену посмотрели и поняли, что очень холодно», — сказала Щербакова в интервью Первому каналу.

Чемпионат России пройдёт в Красноярске с 26 по 29 декабря. В первые три дня соревнований пройдут соревновательные программы, в 29-го состоятся показательные выступления.

Напомним, спортсмены, которые займут призовые места на чемпионате России, будут представлять национальную сборную на первенстве Европы.