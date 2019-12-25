Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова рассказала о подготовке к шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» и возможном переходе в парное катание.

Слова фигуристки цитирует портал Sport24. Загитова отметила, что главное для нее в этом шоу — показать образ, а не сосредотачиваться на технике. На тренировках перед шоу фигуристка изучила много нового, в частности, парные поддержки для нее оказались гораздо сложнее, чем прыжки. В парном катании для Загитовой сложность представляет работа с партнером, в то время, как в одиночном катании можно все контролировать самой.

«Не знаю, пойду ли в парное катание. В детстве мне это было интересно, сейчас просто наслаждаюсь тем, что происходит», — отметила фигуристка, добавив, что в будущее она не смотрит и живет сегодняшним днем.

Напомним, в женском одиночном катании Алина Загитова за два года выиграла все титулы, в декабре 2019 года фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры.