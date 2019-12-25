Петербургский СКА вышел на лёд в Нур-Султане, где приехал в гости к «Барысу», в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это первый матч команды Алексея Кудашова в выездной серии команды. Следующий домашний матч СКА проведёт уже в 2020 году, 12 января. «Барыс», наоборот, проведет несколько матчей на своей площадке.

На сегодняшний день СКА занимает вторую строчку Западной конференции, выиграв 26 матчей из 40. Противник СКА — «Барыс» расположился на четвёртой строчке Восточной конференции: на счету «барсов» 22 победы и 16 поражений.

В последнем матче регулярки КХЛ армейцы с Невы в домашнем матче в тяжёлом противостоянии переиграли магнитогорский «Металлург» со счётом 2:1. «Барыс», напротив, последнюю встречу проиграл «Спартаку» со счётом 3:1.