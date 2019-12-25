В Чехии стартует молодежный чемпионат мира по хоккею. Первый матч с участием сборной России состоится уже в четверг, 26 декабря.

Россияне начнут борьбу на турнире встречей с хозяевами соревнований — командой Чехии. Следующим соперником станет сборная Канады, затем Россия сыграет с США и Германией.

После Нового года, 2 января, начнется стадия плей-офф: будут сыграны все четвертьфиналы. 4 января состоятся два полуфинальных матча, а победитель будет определен 5 января.

В заключительном перед стартом турнира товарищеском матче Россия одержала уверенную победу над Словакией, забросив девять шайб. Североамериканское издание TheHockeyNews убеждено, что именно Россия будет фаворитом молодежного чемпионата мира.