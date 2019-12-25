Боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко высказал мнение по поводу своего будущего соперника по клетке Куинтоне Джексоне. Бой между россиянином и американцем состоится на турнире Bellator в Японии, 29 декабря.

По словам Емельяненко, Джексон опасен на всех этажах: противнику от него может прилететь как из положения стоя, так и лёжа.

«Главная опасность состоит в том, что там, где не ждёшь, может прилететь, причём как стоя, так и лёжа. Я видел бои, когда он поднимал на второй этаж, бил соперника о ринг, и человек выключался. Такое было не один раз. Ломал рёбра таким образом», — приводит слова Емельяненко Bellator.

Фёдор признаёт, что у Джексона тяжёлый удар, но и в борьбе он не уступает соперникам.

«Я знаю, что он нокаутёр, у него тяжёлый удар, но и лёжа он себя уверенно чувствует», — сказал Фёдор.

За всю профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 45 поединков: 38 из них россиянин выиграл, в шести потерпел поражение, один поединок Емельяненко был признан несостоявшимся. В последней схватке Фёдор проиграл американцу Райану Бейдеру в январе 2019 года.