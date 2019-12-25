Испанский теннисист Рафаэль Надаль гордиться тем, что 12 раз становился победителем Открытого чемпионата Франции.

Надаль заявил, что, ни за что бы не променял титул победителя «Ролан Гаррос». «Я бы не променял титул победителя „Ролан Гаррос“ на ещё одну победу на Уимблдоне. 12 трофеев в Париже — это нечто особенное», — цитирует Надаля Diario de Mallorca.

По словам Надаля, нет ничего невозможного в том, чтобы побить его рекорд, но этого не так легко добиться. Надаль не исключил возможность того, что не доживёт до того момента, пока кто-нибудь не повторит его результат.

«Если у меня получилось, значит это нормально, другим это тоже под силу. Но нужно понимать, что добиться такого нелегко. Возможно, до конца моей жизни никто не побьёт мой рекорд. Я испытываю особые чувства от победы на «Ролан Гаррос», — сказал Надаль.

Последний титул «Ролан Гаррос» Надаль выиграл в 2019 году. Испанец закончил сезон в статусе первой ракетки мира.