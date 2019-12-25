Ежегодная лыжная многодневка «Тур де Ски» стартует в субботу, 28 декабре. Первые гонки состоятся в Ленцерхайде (Швейцария).

В первый соревновательный день лыжники пробегут масс-старты свободным стилем. Женщины преодолеют 10 км, мужчины — 15 км. 29 декабря состоятся коньковые спринты.

Затем спортсмены переместятся в Италию — в Тоблах и Валь-ди-Фьемме. 31 декабря состоятся коньковые гонки с раздельного старта — на 10 км у женщин и 15 км у мужчин. 1 января состоятся первые гонки классическим стилем: мужчины пробегут пасьют на 15 км, женщины — на 10 км.

На 3 января запланированы классические масс-старты, а на следующий день состоятся мужской и женский спринты. Победитель многодневки определится 5 января: спортсмены пробегут масс-старт в гору Альпе де Чермис.

Напомним, в этом году «Тур де Ски» проходит по новому формату: ранее итоговая гонка была пасьютом, победителем становился тот, кто первым преодолевал финишную черту.