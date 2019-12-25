В Нур-Султане завершился первый период хоккейного матча между «Барысом» и СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Команды провели результативный игровой отрезок и забросили пять шайб, счет 3:2 в пользу петербуржцев.

Открыть счет удалось хозяевам встречи: всего 11 секунд потребовалось Атте Охтамаа, чтобы отравить шайбу в ворота армейцев. Однако уже на четвертой минуте гости восстановили равновесие благодаря точному броску Йори Лехтеря с передачи Владимира Ткачева.

Менее минуты понадобилось Артему Зубу, чтобы вывести СКА вперед, в роли ассистентов выступили Наиль Якупов и Дмитрий Кагарлицкий. На 12-й минуте армейцы повторили эпизод: вновь забил Зуб, очки набрали Якупов и Кагарлицкий.

На 13-й минуте «Барыс» отыграл одну шайбу — голом отметился Алексей Маклюков, в эпизоде приняли участие Джесси Блэйкер и Роман Старченко.