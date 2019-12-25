В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» на домашнем льду выиграл минское «Динамо» со счётом 2:1. Это поражение стало для минчан 11 провалом кряду.

Хозяева открыли счёт в матче в первом периоде: на шестой минуте канадец Брэндон Йип вывел «Ред Стар» вперёд. На 40 минуте преимущество «Куньлуня» увеличил другой канадский хоккеист Деванте Смит-Пелли, ассистентом заброшенной шайбы стал Джейк Челиос. Единственную шайбу в составе «зубров» забросил Андрей Костицын на 45-й минуте. Голкипер китайского клуба Джереми Смит отразил 36 бросков из 37.

Следующий матч минчане проведут на выезде против «Сибири», 28 декабря. «Динамо-Минск» примет ещё одного аутсайдера Запада — рижское «Динамо», 30 декабря.

«Куньлунь» занимает шестое место в таблице Восточной конференции. «Динамо-Минск» проиграло свой 32 матч из 41 и находится на 11 строчке Запада.