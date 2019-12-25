Бывшая российская фигуристка Наталья Бестемьянова и тренер по фигурному катанию Сергей Дудаков, работающий в группе Этери Тутберидзе, получили награды от Олимпийского комитета России (ОКР).

Специалисты награждены почетными знаками «за заслуги в развитии олимпийского движения в России».

Напомним, Дудаков является заслуженным тренером России. Он входит в штаб группы Тутберидзе с сезона-2011/12 и отвечает за прыжковую составляющую. Под руководством Дудакова занималась двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, сейчас в группе тренируются олимпийская чемпионка Алина Загитова, Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова и другие известные фигуристы.

Бестемьянова выступала в танцах на льду в дуэте с Андреем Букиным. В 1988 году спортсмены завоевали золотые медали Олимпийских игр. Также Бестемьянова является четырехкратной чемпионкой мира и пятикратной чемпионкой Европы.