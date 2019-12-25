На чемпионате России по фигурному катанию состоялась жеребьевка стартовых номеров на короткую программу у мужчин. Открывать соревнования будет серебряный призер чемпионата мира среди юниоров Артур Даниелян.

Воспитанник ЦСКА Александр Самарин выступит под шестым номером, ученик Евгения Рукавицына Дмитрий Алиев выйдет на лёд последним, под 17-м номером. Двукратный чемпион России будет выступать девятым.

Напомним, короткая программа у мужчин состоится завтра, 26 декабря, и начнется в 10:00 по московскому времени. На турнире не выступит Михаил Коляда, который осенью перенес операцию по поводу синусита и не успел восстановиться. Незадолго до старта с соревнований также снялся ученик Алексея Мишина Александр Петров.

Турнир станет отборочным для попадания в команду на чемпионат Европы.