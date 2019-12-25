Мадридский «Реал» не собирается продлевать аренду марокканского защитника Ашрафа Хакими, контракт которого с «Боруссией Дортмунд» истекает летом 2020 года.

Как сообщает AS, «шмели» заинтересованы продлить срок нахождения Хакими в клубе, однако «Реал» сам хочет видеть 21-летнего игрока в своей команде. «Сливочные» видят в лице марокканца отличную замену Альваро Одриосоле, тем более что игрок может играть как на левом, так и на правом флагах.

За полтора года своего пребывания в немецком клубе сумма трансфера Хакими на портале Trasfermarkt возросла в девять раз: до перехода в «Боруссию» он стоил 9 млн.евро, теперь его цена составляет 45 миллионов.

В нынешнем сезоне Хакими сыграл за жёлто-чёрных 25 матчей, отметился шестью забитыми голами и шестью голевыми передачами. «Боруссия Дортмунд» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в своём активе 30 очков.