На чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске состоялась жеребьевка стартовых номеров на короткую программу у женщин.

Открывать соревнования будет двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. Под третьим номером на льду появится действующая чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала Гран-при Алена Косторная будет выступать шестой. Елизавета Туктамышева вступит в борьбу четвертой.

Чемпионка Европы Софья Самодурова получила девятый номер, Станислава Константинова — 16-й. Закрывать короткую программу будет чемпионка мира Евгения Медведева.

Напомним, на турнире не выступит Алина Загитова, которая взяла паузу в карьере. Также соревнования пропускают Алена Леонова и Мария Сотскова. Незадолго до старта чемпионата снялись Виктория Васильева и Анастасия Тараканова.