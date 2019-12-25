В Нур-Султане завершился второй период хоккейного матча между «Барысом» и петербургским СКА. Команды встречаются в рамках регулярного чемпионата КХЛ, гости ведут со счетом 6:2.

Первые пять шайб были заброшены в стартовой двадцатиминутке. Уже на 12-й секунде Атте Охтамаа вывел «Барыс» вперед. Однако армейцы отыгрались спустя три минуты, отличился Йори Лехтеря с передачи Владимира Ткачева.

Затем петербуржцы забросили еще две шайбы: оба раза автором гола стал Артем Зуб, а ассистентские очки себе в актив занесли Наиль Якупов и Дмитрий Кагарлицкий. До ухода на перерыв «Барыс» смог отыграть одну шайбу, точным броском отметился Алексей Маклюков.

Во втором периоде хозяевам не удалось поразить ворота СКА. Армейцы, напротив, отличились трижды: сначала большинство реализовал Наиль Якупов, затем в численном преимуществе забил Василий Токранов. За две минуты до перерыва Зуб оформил хет-трик.