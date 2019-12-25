Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, Алина Загитова готовится к премьере ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Дебютный показ спектакля состоится сегодня, 25 декабря, в Москве».

По мнению Навки, Загитова отлично справляется со своей ролью, у спортсменки получается и передать образ, и исполнить техническую составляющую номером.

«Я трое, а Алина двое суток не спит и не ест. Мы находимся здесь, переживаем, репетируем, чтобы всё сегодня получилось», — заявила Навка, слова которой приводит РИА «Новости».

Напомним, на данный момент Загитова не соревнуется: 13 декабря она объявила о решении взять паузу в карьере. Спортсменка пропускает чемпионат России и главные старты нынешнего сезона, однако уверяет, что впоследствии планирует вернуться на лед.