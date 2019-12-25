Испанское издание Marca опубликовало список футболистов, которые заняли места с 51-го по 100-е в рейтинге лучших игроков по итогам 2019 года.

Во вторую половину рейтинга вошел нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун. В списке достижений форварда отмечен выход иранской команды в полуфинал Кубка Азии. Азмун стал автором четырех голов на турнире.

Также иранец выиграл чемпионат России в составе «Зенита». В минувшем сезоне он стал вторым в гонке бомбардиров Премьер-Лиги.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Азмун принял участие в 18 матчах, каждый из которых начал в стартовом составе. Игрок записал на свой счет семь забитых голов (один из них с пенальти) и сделал пять результативных передач.