Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух поделился ожиданиями от стартующего в Красноярске чемпионата России по фигурному катанию.

Специалист выделил фаворитов в одиночном катании. По его мнению, у мужчин это Александр Самарин и Дмитрий Алиев. Авербух выразил надежду, что им удастся исполнить свои программы чисто.

В женском катании он выделил Алену Косторную, Анну Щербакову и Александру Трусову, которые успешно провели первую часть сезона.

«Женя Медведева и Лиза Туктамышева также имеют шансы на попадание, но чуть меньше, чем первые три девочки», — заявил Авербух, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, чемпионат России стартует завтра, 26 декабря. Первыми будут выступать мужчины, короткая программа у женщин состоится в пятницу.