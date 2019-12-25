Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий показал, как отдыхает на горнолыжном курорте.

В историях своего «Инстаграма» специалист опубликовал видео, на котором спускается на лыжах, затем врезается в стойку и падает. Судя по смеху снимавшего, Слуцкий не получил никаких повреждений.

Напомним, «Рубин» официально объявил о назначении Слуцкого в четверг, 19 декабря. Контракт со специалистом рассчитан на пять лет. На посту главного тренера казанской команды Слуцкий сменил Романа Шаронова, который ранее был уволен.

Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера голландского «Витесса» после поражения от «Херенвена» в матче чемпионата Нидерландов. По мнению российского специалиста, возглавлять голландскую команду должен местный тренер, а не иностранец.