Петербургский СКА на выезде разгромил «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра состоялась в Нур-Султане и завершилась победой гостей со счетом 6:2.

Самым результативным получился первый период, в нем было заброшено пять шайб. У хозяев отличились Атте Охтамаа и Алексей Маклюков. Первый гол СКА забил Йори Лехтеря, затем армейцы создали два похожих момента: дважды отличился Артем Зуб, ассистентские очки набрали Наиль Якупов и Дмитрий Кагарлицкий.

Во втором игровом отрезке СКА два раза реализовал большинство, авторами голов стали Наиль Якупов и Василий Токранов. За две минуты до перерыва Артем Зуб оформил хет-трик.

Заключительная двадцатиминутка прошла без заброшенных шайб.