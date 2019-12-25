Петербургский «Зенит» еще не определился, где будет проходить реабилитацию после операции защитник Даниил Круговой.

Об этом сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев. Круговой, напомним, находится в аренде в «Уфе», в декабре он перенес операцию.

Медведев отметил, что Круговой был прооперирован в той же клинике, где лечился бразилец Малком. «У Даниила идет первоначальный этап восстановления. В ближайшее время мы примем решение, где ему будет лучше проходить реабилитацию», — сказал Медведев, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее стало известно, что футболист не полетит с «Зенитом» на зимний тренировочный сбор. Круговой является воспитанником «Зенита», в 2016-2018 годах он выступал за вторую команду клуба. Прошлый сезон Круговой провел в «Уфе», перейдя в этот клуб в статусе свободного агента, сыграл в девяти матчах РПЛ и забил один гол.