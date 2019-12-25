Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух поделился ожиданиями от соперничества спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию. Турнир будет проходить в Красноярске в период с 26 по 29 декабря.

Специалист отметил, что в парном катании сохраняется интрига. «Интересно посмотреть, в какой форме находятся Тарасова и Морозов, как они прошли через то, что не попали на финал Гран-при, и как Бойкова и Козловский после неудачного выступления на финале Гран-при будут соревноваться», — сказал Авербух, слова которого приводит «Чемпионат».

Эксперт уверен, что именно эти пары разыграют между собой первые два места, однако нельзя заранее предугадать, кто будет на третьей строчке.

Напомним, побороться за награды также смогут Анастасия Мишина и Александр Галлямов, ставшие лучшими из россиян в финале Гран-при. Ещё одни претенденты на пьедестал — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. В Красноярске не выступят Ксения Столбова и Андрей Новоселов, они снялись из-за травмы партнера.