Немецкий биатлонист Арнд Пайффер прокомментировал решение WADA отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года

Спортсмен отметил, что ему было бы тяжело лишить чистых молодых атлетов, не имеющих отношения к случившемуся, участия в Олимпийских играх.

«С другой стороны, то, что россияне выступают как «нейтральные атлеты из России», мне не кажется суровым наказанием», — заявил Пайффер, слова которого приводит Zeit Online. Биатлонист подчеркнул, что Россия уже получала такое наказание. При этом немец признал, что для страны это серьезная санкция, если речь идет о национальной гордости.

Пайффер отметил, что если на чемпионате мира будут выступать те же россияне, что на и на Кубке мира, только в нейтральном статусе, то это не будет иметь никакого значения.