Навка: Поражена талантом Загитовой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала об участии Алины Загитовой в ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

«Большое счастье иметь Алину Загитову в нашей команде. Это лучик света, который озарил зал. Алина все схватывает на лету, поражена ее талантом», — сказала Навка журналистам.

Она отметила, что олимпийскими чемпионами не становятся просто так. Навка подчеркнула, что Загитова очень артистична и справляется с передачей образа. Также Навка добавила, что хотела бы показать сказку с участием Загитовой в Японии, однако пока не получала таких предложений.