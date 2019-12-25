Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов впервые после увольнения из клуба рассказал об отношениях с фанатами.

«Настоящие фанаты стараются всячески помогать команде. Я за то, чтобы так и происходило — и в радости, и в горести. Я за то, чтобы единство было не на словах, а на деле», — заявил Кононов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению тренера, есть и другие фанаты, которые хотят в первую очередь показать себя. Кононов подчеркнул, что раньше никогда не испытывал проблем с болельщиками в других командах.

Специалист добавил, что в новом сезоне присутствовал на двух встречах с фанатами, они прошли без агрессии. Кононов отметил, что просил поддержать не себя, а молодую команду.

«Все мои намерения отталкивались от того, чтобы помочь клубу двигаться дальше. Чтобы поставить игру, а через неё добиться результата», — сказал Кононов.

Напомним, он был уволен с поста главного тренера после поражения от «Оренбурга». Его место у руля «Спартака» занял Доменико Тедеско.