Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев сообщил, что Дмитрий Малышко не будет принимать участие в «Ижевской винтовке».

«Малышко не прилетит, будет тренироваться. Как теперь с его отбором на Кубок IBU, никто ничего не знает. Тут полная чехарда в этом вопросе, ничего не понятно», — заявил Васильев, слова которого приводит «Спорт день за днем».

Васильев высказал предположение, что Малышко еще могут взять на этапы Кубка IBU. Он подчеркнул, что сам спортсмен готов выступать, так как это лучше, чем с Кубка мира слететь сразу на Кубок России.

Напомним, по итогам декабрьских этапов Кубка мира Малышко был исключен из состава сборной России. Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов, также не выполнившие критерии, остались в команде тренерским решением.