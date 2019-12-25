Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух поделился ожиданием от соперничества танцевальных дуэтов на чемпионате России по фигурному катанию. Турнир будет проходить в Красноярске в период с 26 по 29 декабря.

«В танцах на льду первые две путёвки будут отданы Синициной и Кацалапову, а также Степановой и Букину», — заявил Авербух, слова которого приводит «Чемпионат». Он подчеркнул, что интрига сохранится, так как неизвестно, какая из пар станет чемпионом. В финале Гран-при Степановой и Букину удалось превзойти Синицинцу и Кацалапова, напомнил Авербух.

«Эти ребята идут ноздря в ноздрю», — подчеркнул специалист.

Напомним, с чемпионата России снялись Бетина Попова и Сергей Мозгов, так как партнер не смог залечить травму спины. Ритмический танец состоится завтра, 26 декабря.

Расписание чемпионата России по фигурному катанию. Инфографика Nevasport

Расписание чемпионата России по фигурному катанию. Инфографика Nevasport