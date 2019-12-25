Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух поделился ожиданием от соперничества танцевальных дуэтов на чемпионате России по фигурному катанию. Турнир будет проходить в Красноярске в период с 26 по 29 декабря.

«В танцах на льду первые две путёвки будут отданы Синициной и Кацалапову, а также Степановой и Букину», — заявил Авербух, слова которого приводит «Чемпионат». Он подчеркнул, что интрига сохранится, так как неизвестно, какая из пар станет чемпионом. В финале Гран-при Степановой и Букину удалось превзойти Синицинцу и Кацалапова, напомнил Авербух.

«Эти ребята идут ноздря в ноздрю», — подчеркнул специалист.

Напомним, с чемпионата России снялись Бетина Попова и Сергей Мозгов, так как партнер не смог залечить травму спины. Ритмический танец состоится завтра, 26 декабря.