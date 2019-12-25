Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят не стал анализировать причины своего поражения напарнику Пьеру Гасли. Гонщик подчеркнул, что в целом доволен тем, как провел минувший сезон в Формуле-1.

Россиянин отметил, что всегда бывают взлеты и падения. Вторая часть чемпионата прошла хуже первой, однако и в ней было хорошие гонки.

«Кто касается разницы в заработанных очках между мной и Пьером Гасли и объяснения этому, то послушайте, это интервью, а не исповедь. Я не собираюсь перед вами исповедоваться», — заявил Квят, слова которого приводит F1News.

Напомним, Квят провел весь сезон в составе «Торо Россо». Галси начинал год в «Ред Булле», однако после летней паузы был понижен, его место занял Александер Албон. В следующем сезоне Квят также будет выступать в «Торо Россо», контракт с командой уже подписан.