На чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске состоялась жеребьевка стартовых номеров спортивных пар на короткую программу. Открывать соревнования будут юниоры Ксения Ахантьева и Валерий Колесов.

Под вторым номером на лед выйдут Полина Костюкович и Дмитрий Ялин. Финалисты Гран-при Александра Бойкова и Дмитрий Козловский будут выступать третьими, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — четвертыми.

Во вторую разминку попали бронзовые призеры финала Гран-при Анастасия Мишина и Александр Галлямов, им достался восьмой номер. В третьей группе участников выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, они откроют свою разминку.

Последний, 12-й номер получили Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов.