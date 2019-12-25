Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал стартовые листы на первые гонки турнира «Ижевская винтовка», которые состоятся завтра, 26 декабря. Женщины пробегут индивидуальную гонку, мужчины — спринт.

В женский старт-лист включена Тамара Воронина, вернувшаяся с декабрьских этапов Кубка мира. Также на старт выйдут Евгения Павлова, Виктория Сливко, Валерия Васнецова, Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен и другие спортсменки. Старт-лист насчитывает 47 участниц.

В заявку на мужской спринт включены Алексей Волков, Максим Цветков, Александр Поварницын, Кирилл Стрельцов, Юрий Шопин, Алексей Слепов, Пётр Пащенко и Игорь Малинсковский. Всего в гонку отправятся 72 биатлониста.

В списке отсутствует Дмитрий Малышко, который выступал на Кубке мира, но был исключен из состава команды. Ранее Дмитрий Васильев сообщил, что спортсмен не будет принимать участие в «Ижевской винтовке».