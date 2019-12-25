В Международном олимпийском комитете (МОК) не смогли ответить на вопрос, когда санкции WADA против России вступят в силу.

«Процедура обрабатывается в WADA, и мы направляем вас в WADA с вашим вопросом», — приводит сообщение МОК РИА Новости. Подчеркивается, что реализация последствий рекомендаций начнется после исчерпания всех средств правовой защиты. Когда именно это произойдет, представители МОК не знают.

Напомним, 9 декабря исполком WADA согласился с рекомендациями комитета по соответствию отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях (Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира) на четыре года. Санкции еще не вступили в силу, до 27 декабря Россия может подать апелляцию в CAS.

Если наказание в итоге останется прежним, чистые российские спортсмены смогут соревноваться в нейтральном статусе, без флага и гимна страны.