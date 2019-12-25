На чемпионате России в Красноярске состоялась жеребьевка стартовых номеров на ритмический танец. Открывать соревнования будут Ксения Конкина и Павел Дрозд.

Финалисты Гран-при Виктория Синицина и Никита Кацалапов выйдут на лед под третьим номером, после них выступят Софья Шевченко и Игорь Еременко.

Во вторую разминку попали Софья Евдокимова и Егор Базин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, а также Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов. В третьей группе участников выступят Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, а также Александра Степанова и Иван Букин, получившие 13-й номер.

Напомним, чемпионат России пропускают Бетина Попова и Сергей Мазгов, так как партнер не успел залечить травму спины. Ритмический танец состоится завтра, 26 декабря.