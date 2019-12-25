На чемпионате России в Красноярске состоялась жеребьевка стартовых номеров на ритмический танец. Открывать соревнования будут Ксения Конкина и Павел Дрозд.

Финалисты Гран-при Виктория Синицина и Никита Кацалапов выйдут на лед под третьим номером, после них выступят Софья Шевченко и Игорь Еременко.

Во вторую разминку попали Софья Евдокимова и Егор Базин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, а также Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов. В третьей группе участников выступят Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, а также Александра Степанова и Иван Букин, получившие 13-й номер.

Напомним, чемпионат России пропускают Бетина Попова и Сергей Мазгов, так как партнер не успел залечить травму спины. Ритмический танец состоится завтра, 26 декабря.

Расписание чемпионата России по фигурному катанию. Инфографика Nevasport

Расписание чемпионата России по фигурному катанию. Инфографика Nevasport