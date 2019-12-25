Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов провел встречу с болельщиками в Алма-Ате. В ходе мероприятия спортсмен пообщался со своим юным болельщиком, 10 летним Али Турганбековым, который родился без ног.

Турганбеков подарил любимому спортсмену футбольный мяч с автографами звезд мирового уровня — Килиана Мбаппе, Эдинсона Каван и Неймара. После этого мальчик сыграл с Нурмагомедовым в футбол и показал, как умеет отжиматься только при помощи рук.

Российский боец также не оставил своего болельщика без подарка. На своей странице в «Инстаграме» Турганбеков рассказал, что получил от Хабиба Айфон.

«Хабиб Нурмагомедов подарил мне мой первый в жизни «Айфон». Спасибо большое, пусть будет вам награда от Бога», — написал мальчик под публикацией.

Напомним, за время своей карьеры Хабиб принял участие в 28 поединках UFC и не потерпел ни одного поражения.