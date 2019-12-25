Корреспондент «Матч ТВ» Илья Трифанов объяснил, почему российский биатлонист Дмитрий Малышко отказался выступать на «Ижевской винтовке».

Спортсмены, показавшие лучший результат на турнире, получат возможность выступить на январских этапах Кубка IBU. Ранее Малышко был исключен из состава сборной России после того, как не выполнил критерии на декабрьских этапах Кубка мира.

«Дмитрий предложил отобраться по-честному. Вчетвером поехать на «Ижевскую винтовку» тем, кто на Кубке мира не попал в топ-25. Но Диму отправили одного», — ответил Трифанов на комментарий пользователя в «Инстаграме».

Напомним, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Евгений Гараничев также не выполнили критерии отбора, однако были оставлены в команде на Кубок мира тренерским решением.