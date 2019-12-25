Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась ожиданиями от соперничества спортивных пар на чемпионате России. Турнир будет проходить в Красноярске в период с 26 по 29 декабря.

По мнению Бестемьяновой, шансы на победу есть у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, но многое будет зависеть от чистоты их катания. Также важным фактором станет выступление их главных конкурентов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

Бестемьянова подчеркнула, что борьбу получится интересной, так как никто не стоит на месте, все продолжают тренировки.

«Я, конечно, болею за Бойкову с Козловским, мы же с ними работаем. Я реальный человек и понимаю, что кататься им нужно безукоризненно», — заявила Бестьемьянова, слова которой приводит РИА Новости.

Короткая программа спортивных пар состоится завтра, 26 декабря, и начнется в 16:15 по московскому времени.