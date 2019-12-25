Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» и московского «Спартака» Унаи Эмери может возглавить «Монако».

Об этом сообщает Le10sport. По информации источника, руководство клуба рассматривает кандидатуру испанца на замену нынешнему наставнику Леонарду Жардиму. В «Монако» недовольны результатом, который команда демонстрирует в нынешнем сезоне.

Отмечается, что пока переговоры с Эмери не ведутся, но тренер является одним из основных вариантов. Также приоритетными кандидатурами считаются Марселино Гарсия Тораль и Лоран Блан.

Напомним, до ноября Эмери возглавлял «Арсенал», но в конце месяца был уволен из-за плохих результатов лондонцев.

«Монако» на данный момент идет на седьмом месте турнирной таблицы, имея в своем активе 28 очков. От попадания в зону Лиги чемпионов «монегасков» отделяют пять баллов.