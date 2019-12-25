Плавательная шапочка шестикратной чемпионки мира Юлии Ефимовой стала экспонатом выставки, которая открылась на станции метро «Воробьевы горы» в Москве.

Об этом сообщает «Команда России». Выставка посвящена достижениям российских пловцов в разные годы. Экспонаты рассказывают о знаменитых советских и российских спортсменах, в том числе и о нынешнем главе ВФП Владимире Сальникове. Также героями выставки являются четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов, двукратный чемпион мира Антон Чупков и рекордсмен мира Семен Бойченко.

Кроме того, в московском метро начал курсировать тематический поезд «Король баттерфляя», название которому дано в честь прозвища Бойченко.

Напомним, в 2019 году Юлия Ефимова стала обладательницей полного комплекта наград чемпионата мира.