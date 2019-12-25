Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила в Нур-Султане и завершилась с разгромным счетом 6:2.

«Конечно, доволен и результатом, и содержанием игры. «Барыс» играл очень здорово. Хорошо, что забросили нужные шайбы», — сказал Кудашов, слова которого приводит пресс-служба армейцев. Также тренер отметил, что стопроцентная реализация большинства стала положительной тенденцией.

Напомним, в составе СКА хет-триком отметился Артем Зуб, еще по шайбе забросили Йори Лехтеря, Наиль Якупов и Василий Токранов. Якупов и Токранов реализовали численное преимущество. У «Барыса» авторами забитых голов стали Атте Охтамаа и Алексей Маклюков.

В следующем матче СКА на выезде сыграет с «Сибирью», игра будет проходить в Новосибирске в пятницу, 27 декабря.