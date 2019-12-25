СКА одержал очередную победу в КХЛ, фигуристы узнали стартовые номера на чемпионате России, а Малышко отказался выступать на «Ижевской винтовке». Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

СКА разгромил «Барыс» в регулярном чемпионате КХЛ

СКА на выезде разгромил «Барыс», игра проходила в Нур-Султане и завершилась со счетом 6:2. В составе победителей хет-триком отметился Артем Зуб, еще по шайбе забросили Йори Лехтеря, Наиль Якупов и Василий Токранов. Якупов и Токранов реализовали численное преимущество. У «Барыса» авторами забитых голов стали Атте Охтамаа и Алексей Маклюков.

Малышко не выступит на «Ижевской винтовке»

26 декабря на «Ижевской винтовке» состоятся первые гонки, на старт не выйдет Дмитрий Малышко. Как сообщил Дмитрий Васильев, спортсмен не прилетел и не будет участвовать в соревнованиях, которые являются отборочными на Кубок IBU. Корреспондент Илья Трифанов пояснил, что Малышко хотел проходить честный отбор, в котором должны принимать все, кто не выполнил критерии.

Фигуристки узнали стартовые номера на короткую программу ЧР

На чемпионате России по фигурному катанию состоялась жеребьевка стартовых номеров. Первой будет выступать Александра Трусова, последней — Евгения Медведева. Анна Щербакова выйдет на лед третьей, Елизавета Туктамышева — четвертой, Алена Косторная — шестой. Софья Самодурова получила девятый номер, Станислава Константинова — 16-й.

Азмун вошел в топ-100 лучших футболистов

Нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун вошел в топ-100 лучших футболистов года по версии испанского издания Marca. Он занял 91-е место.В списке достижений форварда отмечен выход иранской команды в полуфинал Кубка Азии. Азмун стал автором четырех голов на турнире. Также иранец выиграл чемпионат России в составе «Зенита». В минувшем сезоне он стал вторым в гонке бомбардиров Премьер-Лиги.

Тараканова снялась с чемпионата России за день до старта

Анастасия Тараканова заявила, что не выступит на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. Спортсменка обратилась к своим болельщикам и написала, что получила небольшую травму, вследствие чего тренер приняла решение её поберечь.»Теперь все силы буду вкладывать, чтобы быстро восстановиться и подготовиться к первенству России и финалу кубка России», — написала Тараканова.