Волейбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл московское «Динамо» в полуфинальном матче Кубка России. Игра проходила сегодня, 25 декабря, в Москве и завершилась победой гостей в трёх партиях со счетом 3-0 (25:23, 25:22, 25:21).

Таким образом, «Зенит» вышел в финал турнира, где встретится с одноименным клубом из Казани, который выбил из борьбы кемеровский «Кузбасс». Решающий матч будет проходить в четверг, 26 декабря.

Напомним, в полуфинальных матчах с «Факелом», «Енисеем» и «Газпром-Югрой» команда Туомаса Саммельвуо не проиграла ни разу. Прошлые встречи с «Динамо» в рамках Кубка России состоялись в ходе предварительных этапов. В сентябре в Москве петербуржцы одолели москвичей со счетом 3:2. В октябре в Петербурге «Зенит» всухую проиграл в Академии волейбола им. Платонова.