В Красноярске стартует чемпионат России по фигурному катанию. Открывать программу соревнований будет короткая программа мужчин, они выйдут на лёд сегодня, 26 декабря, в 10:00 по московскому времени.

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Под первым стартовым номеров выступит воспитанник Елены Буяновой Артур Даниелян, после него на льду появятся Илья Яблоков и Пётр Гуменник. Открывать вторую разминку будет Александр Самарин, ему достался шестой номер. Сергей Воронов выступит девятым, затем на лед выйдет 14-летний ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов.

Под 11-м номером выступит Андрей Лазукин, он закроет вторую группу участников. В третью разминку попали Макар Игнатов и Дмитрий Алиев.