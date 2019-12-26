Петербургский «Зенит» сыграет с одноименным клубом из Казани в финале Кубка России по волейболу. Игра будет проходить сегодня, 26 декабря, и начнется в 20:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

В полуфинальном матче «Зенит» под руководством Туомаса Саммельвуо уверенно обыграл московское «Динамо» на выезде, не отдав ни одной партии. Игра завершилась со счетом 3-0 (25:23, 25:22, 25:21). Казанский «Зенит», возглавляемый Владимиром Алекно, одержал победу над кемеровским «Кузбассом», игра также завершилась в трех сетах.

Напомним, в прошлом сезоне до финала также добрались оба «Зенита», тогда победителями стали игроки казанского клуба, они выиграли в четырех партиях.