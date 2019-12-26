В Чехии стартует молодежный чемпионат мира по хоккею среди команд до 20 лет. В первом матче сборная России встретится с хозяевами турнира — чехами. Игра будет проходить сегодня, 26 декабря, и начнется в 17:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Помимо Чехии, в группу В к России попали канадцы, немцы и американцы. С Канадой подопечные Валерия Брагина встретятся в субботу, 28 декабря, на следующий день сыграют с США, а в последний день уходящего года встретятся с Германией.

Стадия плей-офф стартует 2 января, все четвертьфинальные матчи будут сыграны в один день. Оба полуфинала состоятся 4 декабря, а 5-го будет определен победитель. Также в последний день турнира состоится и матч за третье место.