В первый соревновательный день чемпионата России по фигурному катанию, стартовавшего в Красноярске, состоится ритмический танец. Спортсмены выйдут на лед сегодня, 26 декабря, в 12:50 по московскому времени.

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Открывать первую разминку будут Ксения Конкина и Павел Дрозд, которые катаются вместе лишь первый сезон. Под третьим номером на лёд выйдут Виктория Синицина и Никита Кацалапов, после них выступят Софья Шевченко и Игорь Еременко.

Софья Евдокимова и Егор Базин получили шестой стартовый номер, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро — седьмой. Александра Степанова и Иван Букин покажут ритм-танец предпоследними, под 13-м номером.