Главный тренер петербургского волейбольного клуба «Зенит» Туомас Саммельвуо поделился ожиданиями от финала Кубка России. Как и в прошлом году, команде предстоит встретиться из «Зенитом» из Казани.

Специалист подчеркнул, что у игроков хватит и сил, и здоровья на решающую игру. Саммельвуо отметил, что казанский «Зенит» постоянно играет в Лиге чемпионов, а петербургский — в Кубке ЕКВ, поэтому ни у одной из команд не возникнет проблем.

«Нам надо всё оставить на площадке, играть сердцем, отдать всё от себя и потом увидим результат», — заявил Саммельвуо, слова которого приводит «Спорт Бизнес Онлайн».

Напомним, в полуфинале петербургский «Зенит» в трех партиях обыграл московское «Динамо», казанский клуб без проблем одолел кемеровский «Кузбасс». Финал состоится сегодня, 26 декабря, прямая трансляция будет доступна по ссылке.