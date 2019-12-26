На чемпионате России по фигурному катанию, который стартовал в Красноярске, состоится короткая программа спортивных пар. Спортсмены выйдут на лед сегодня, 26 декабря, в 16:15 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

Открывать первую разминку будут Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, под вторым номером выступят Полина Костюкович и Дмитрий Ялин, под третьим — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Закрывать стартовую группу участников будут Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов попали во разминку, им достался восьмой стартовый номер. Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступят девятыми, закроют соревнования Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов.

Расписание чемпионата России по фигурному катанию. Инфографика Nevasport