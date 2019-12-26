Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев прокомментировал решение российской фигуристки Алины Загитовой сделать перерыв в карьере. Спортсменка пропускает чемпионат России, который стартует в Красноярске.

«Профессионал сам знает, когда по тем или иным возможностям нельзя выйти не старт, не стоит выступать. Форма не та, травмы, что-то еще — зачем себя насиловать, делать то, что тебе не хочется?» — сказал Ростовцев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист подчеркнул, что понимает решение Загитовой и просит болельщиков не критиковать фигуристку. Он отметил, что спорт — это жесточайшие нагрузки и высокие требования к организму, поэтому не стоит отпускать комментарии в адрес Загитовой.

Напомним, Загитова объявила о своем решении 13 декабря. Фигуристка подчеркнула, что не завершает карьеру, а берет лишь временную паузу.