Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился мыслями по поводу лидерства петербуржцев в турнирной таблице чемпионата России.

«Когда «Зенит» побеждает в России, соперники начинают ныть: «Слабый ЦСКА, слабый «Спартак»…». А кто просит «Спартак» такое творить и между собой драться прямо на поле?» — заявил Радимов, слова которого приводит «Чемпионат».

По словам Радимова, он поддерживает хорошие отношения с Евгением Кафельниковым, который перестал посещать стадион из-за того, что происходит. «Я только за, чтобы «Спартак» был сильным. Чемпионат от этого выиграет, интереснее будет», — добавил Радимов.

Напомним, «Зенит» ушел на зимний перерыв единоличным лидером турнирной таблицы, набрав 45 очков. Ближайший преследователь — «Краснодар» — отстает от команды Семака на 10 баллов. «Спартак» занимает десятое место в таблице с 22 очками.