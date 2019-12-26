Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC поделился мыслями о возможном поединке с американским боксером Флойдом Мейвезером.

Россиянин заявил, что ему неинтересен бой с Мейвезером, несмотря на то, что в августе 2017 года на поединок с ним вышел ирландец Конор Макгрегор.

«То, что сделал Конор, для меня не является показателем. И Макгрегор не авторитет для меня», — сказал Нурмагомедов, слова которого приводит Vesti.kz.

Напомним, Нурмагомедов провел 28 поединков в ММА, не потерпев в них ни одного поражения. Его последним соперником стал американец Дастин Порье, Хабиб одержал досрочную победу. В следующем бою он встретится с американцем Тони Фергюсоном. Поединок состоится 18 апреля 2020 года в Бруклине.